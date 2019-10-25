Київ направив Москві ноту протесту через "контрабандний конвой" на Донбасі

Міністерство закордонних справ України направило Російській Федерації ноту протесту у зв'язку з черговим конвоєм, який перетнув кордон у напрямку Донбасу.

Про це речниця МЗС Катерина Зеленко написала у Тwitter.

"Росія не зупиняється і далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту, закликаємо міжнародну спільноту відреагувати належним чином", - йдеться у повідомленні.

Росія не зупиняється і далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту, закликаємо міжнародну спільноту відреагувати належним чином. #StopRussianAggression pic.twitter.com/4iInKt1r21 — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) 25 жовтня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов 86-й російський конвой у складі 16 вантажівок.

Як відомо, Росія з серпня з 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ заявляє, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. МЗС неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої "гуманітарної допомоги".