На Донбас з Росії зайшла колона автомобілів без номерів - ОБСЄ

У п’ятницю, 25 жовтня, з Росії на непідконтрольну уряду України територію Донецької області зайшла колона у складі 27 транспортних засобів без номерних знаків, серед яких були "швидкі", трактори, грейдери та самоскиди.

Про це йдеться у звіті Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"25 жовтня о 10:45 (за московським часом) Спостережна місія спостерігала за приїздом конвою транспортних засобів з РФ до пункту пропуску "Донецьк". Група складалася з 27 транспортних засобів: один супроводжуючий мікроавтобус та 26 нових транспортних засобів різних типів без номерних знаків", - йдеться у звіті.

Перед перетином кордону співробітники прикордонної та митної служб РФ провели огляд автомобілів. Через півтори години конвой попрямував в сторону України.

Зазначається, що усі транспортні засоби, за винятком супроводжуючого мікроавтобуса, "були новими, без номерних знаків".

Як уточнили в Спостережній місії, супроводжуючий 1 мікроавтобус Mercedes Sprinter мав номерний знак "ЛНР"; в конвої було 6 автомобілів швидкої допомоги марки "Газель Next" "; 5 машин швидкої допомоги марки "Газель"; 6 екскаваторів-завантажувачів на базі трактора Belarus 82.1; 3 грейдери; 2 вантажівки типу Kamaz Frigo"; три самоскиди типу КамАЗ та 1 невеликий екскаватор для дорожніх робіт, завантажений в один із "Камазів".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 24 жовтня, на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов 86-й російський конвой у складі 16 вантажівок.