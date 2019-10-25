Україні не потрібна ще одна заявка на ПДЧ у НАТО, бо є чинна - Кулеба

“Україна вже подала заявку на отримання ПДЧ. Це було зроблено у 2008 році. Бухарестський саміт НАТО її розглянув і підтвердив, що колись Україна стане членом НАТО, але ПДЧ нам не дали. Подавати другу заявку зараз, якщо перша залишається чинною? В НАТО виходять з того, що заявка, подана у 2008 році, залишається чинною. Ми в уряді України також розуміємо, що ця заявка залишається чинною. Тому нову подавати не потрібно”, - зазначив Кулеба.

За його словами, нинішній уряд спрямовує свої сили не на те, щоб створити якісь “додаткові символічні речі”, а щоб реальну інтеграцію до НАТО запустити як повноцінний механізм.

Віцепрем’єр запевнив, що Річна національна програма з інтеграції до НАТО на наступний 2020 рік буде максимально за змістом і за формою наближена до ПДЧ.

“Я хочу засмутити всіх, хто очікує, що ми відмовимося, чи щось зупинимо, загальмуємо. Не дочекаєтеся. І спеціально для наших сусідів з Росії: не дождетесь”, - відповів Кулеба на запитання, чи не відмовляється Україна від європейської і євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна не знімає з порядку денного питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, однак не порушуватиме його на лондонському саміті НАТО в грудні, оскільки цей захід не передбачає партнерської частини.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований тодішнім Президентом Петром Порошенком.