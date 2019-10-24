Медведчук знову літав до Москви на зустріч із Медведєвим

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя", глава політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим у Москві.

Про це повідомляє прес-служба партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Вчора, 23 жовтня, голова політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з прем'єр-міністром Російської Федерації, головою партії "Єдина Росія" Дмитром Медведєвим", - повідомляють у прес-службі.

Повідомляється, що "це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин".

Як повідомлялося, Медведчук періодично літає до Москви, через що виникають скандали за участі СБУ, Держприкордонслужи, Генпрокуратури, політиків та громадських діячів.

Влітку 2019 року Медведчук разом із Юрієм Бойком (тоді кандидатом у Президенти України) у Санкт-Петербурзі зустрічалися із головою "Газпрому" Олексієм Міллером. А 22 березня, у Москві вони зустрічалися з російським прем’єром Дмитром Медведєвим. І за підсумками цих зустрічей зробили кілька гучних заяв про переговори з РФ щодо постачань в Україну російського газу.

Надати оцінку цієї ситуації пообіцяло СБУ, тодішній генпрокурор Юрій Луценко доручив розібратися ДБР. У Держприкордонслужбі повідомили, що лише перевіряють документи громадян, які перетинають кордон, а надавати дозволи на перельоти — не їхня компетенція.

А у червні речниця вже нового Президента — Володимира Зеленського — Юлія Мендель публічно дорікнула Луценку, що той не прийняв жодних правових рішень за фактами поїздок Бойка і Медведчука до Росії 22 березня і 7 червня.

Фото: 112.ua