Санкції та повернення заручників: над чим працюватиме делегація ВР у Страсбурзі

Українська парламентська делегація на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим у ході Європейської конференції глав парламентів країн-членів РЄ у Страсбурзі працюватиме над зміцненням міжнародної коаліції з протидії агресору.

Про це повідомила заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“У нашої делегації буде багато зустрічей і переговорів. Працюватимемо над зміцненням міжнародної коаліції з протидії агресору, збереженням і посиленням режиму міжнародних санкцій проти РФ, остаточним поверненням в Україну усіх незаконно утримуваних агресором заручників і в’язнів сумління”, - підкреслила Кондратюк.

Вона також висловила переконання, що Рада Європи і ПАРЄ мають відновити свій авторитет шляхом повернення до власних цінностей, що лягли в основу створення і діяльності цієї організації.

“Це не лише повага до прав людини і демократичних свобод, але й верховенство права і справедливості, принципи добросусідства і мирного співіснування”, - зауважила віцеспікер.

Читайте також: Російські пропагандисти намагалися спровокувати Разумкова у Раді Європи

Як додали в Інформуправлінні Апарату ВР, Кондратюк пояснила, що Європейська конференція глав парламентів країн членів Ради Європи — це традиційний європейський саміт лідерів парламентів країн-членів Ради Європи, країн-партнерів, країн-спостерігачів і сусідніх країн, а також голів інших міжнародних асамблей.

В цьогорічній конференції беруть участь близько 60 глав парламентів та 300 делегатів, в тому числі парламентська делегація України.

Фото: пресслужба ВР