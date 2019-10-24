Російські пропагандисти намагалися спровокувати Разумкова у Раді Європи

Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова у Раді Європи намагалися спровокувати представники російських федеральних каналів.

Відео прибуття спікера українського парламенту на Європейський саміт голів парламентів країн-членів Ради Європи у Страсбурзі, партнерів та спостерігачів організації зняв власний кореспондент Укрінформу.

«Україна виконує мінські домовленості», - відповів голова ВРУ на запитання російських пропагандистів, чому Україна, нібито, не виконує мінські домовленості та коли надасть «особливий статус» Донбасу.

24 жовтня голова ВРУ, за програмою саміту, виступатиме 17-м поміж близько 60-ти спікерів національних парламентів. Разумков, зокрема, візьме участь в обговоренні питання «нашого спільного європейського дому».

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Як повідомляв Укрінформ, 24-25 жовтня у Страсбурзі у Раді Європи проходить Європейська конференція (саміт) голів парламентів країн-членів РЄ, партнерів та спостерігачів.