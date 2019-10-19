У Мінсоцполітики назвали сім здобутків за 50 днів роботи

Міністр соцполітики України Юлія Соколовська розповіла про досягнення міністерства за перші 50 днів роботи Уряду Технократів.

Також вона назвала сім пунктів, серед яких: реформа прожиткового мінімуму, монетизація “пакунку малюка” для мешканців Донеччини, забезпечення інвалідів технічними засобами та ін.

Про це міністр повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Ми виступили за ефективні підходи у боротьбі з бідністю, тому ініціювали реформу прожиткового мінімуму - розробили, представили та погоджуємо відповідний законопроєкт”, - розповіла міністр, пояснивши, що суть змін полягає в тому, аби відв’язати від прожиткового мінімуму нерелевантні форми виплат та допомог, яких наразі є 150. За її словами, це не призведе до зменшення розміру чинних виплат, але при цьому дасть змогу адресно збільшити допомогу.

Наступним пунктом досягнень вона назвала монетизацію “пакунку малюка” для жителів Донецької області. “Це пілотний проєкт, який ми почали у зв’язку з тим, що від початку програми “бебі-боксів” у вересні 2018 року Донеччина не отримала жодного "пакунку малюка". Таким чином, уже найближчим часом 7200 породіль Донеччини можуть отримати грошовий еквівалент “бебі-боксу”, - зазначила Соколовська.

Також у Мінсоцполітики планують у поточному році повністю покрити потреби осіб з інвалідністю у технічних засобах реабілітації. Зокрема, у схвалених урядом змінах до Держбюджету на 2019 рік передбачається додатково 786 млн 950,5 тис. грн на відповідну програму (зараз на це передбачено 1 млрд 210 млн грн).

“Виділення цих коштів дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів, у тому числі протезів, візків, ортопедичного взуття та інших засобів для осіб та дітей з інвалідністю”, - йдеться в повідомленні.

Соколовська обіцяє покрити цьогорічну заборгованість перед громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Задля цього міністерство ініціювало, а уряд затвердив зміни до Держбюджету на 2019 рік на суму 354,5 млн грн (нині на це передбачено 1 млрд 980,9 млн грн).

“Ці гроші підуть на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, на здійснення доплат за роботу в зоні відчуження, допомогу з тимчасової непрацездатності тощо”, - пообіцяла міністр.

Наступним пунктом Соколовська назвала забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом. “Кошти уже пішли в регіони, і тепер майже 1700 молодих українців зможуть отримати власну домівку по всій Україні”, - повідомляє міністр. Вона також зазначила, що питання стану купівлі чи здійснення компенсації місцевими органами за житло на перебуває на її щоденному контролі.

Зазначається також, що в міністерстві почали створювати Реєстр потерпілих (жертв) від торгівлі людьми та протидії домашньому насильству. Це дасть змогу швидко перевірити статус потерпілого, а також отримувати доступ до реабілітаційних послуг без відвідування “бюрократичних установ”. За словами міністра, це може допомогти близько 50 тисячам осіб, які постраждали від таких злочинів.

Останнім пунктом здобутків Соколовська назвала підготовку бази для монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Найближчим часом планується розпочати відповідне нарахування, яке дозволить пільговикам самостійно розпоряджатися коштами з пільг.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за новий склад уряду, в якому міністром соціальної політики призначено Юлію Соколовську.