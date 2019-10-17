У Раді створили міжфракційне об'єднання "Кубань"

Олексій Гончаренко очолив у парламенті новостворене міжфракційне об'єднання "Кубань"

Про це повідомив у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

"Разом із колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". Дякую колегам, які надали мені можливість стати керівником об'єднання", - йдеться у повідомленні.

За словами автора поста, завданням об'єднання є розробка політики щодо повернення у культурне й соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців.

"У першу чергу займемося Кубанню. Але й інші регіони, в яких проживають компактно українці, теж перебуватимуть під нашою пильною увагою", - написав Гончаренко.

Він також висловив подяку за участь депутатам Анатолію Урбанському, Володимиру Арієву, Миколі Величковичу, Андрію Парубію, Соломії Бобровській, Ахтему Чийгозу, Оксані Савчук, Софіі Фединій, Юлії Клименко, Ігорю Гузю, Олегу Синютці.