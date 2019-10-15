У Раді склали присягу депутат "Слуги народу" та член ЦВК

Олександр Копиленко, визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах за списком партії "Слуга народу", склав присягу у Верховній Раді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Центральна виборча комісія 5 жовтня визнала Олександра Копиленка обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року за списком партії "Слуга народу" і зареєструвала.

Таке рішення прийнято у зв'язку з достроковим складанням повноважень народного депутата Анною Коваленко, призначеною на посаду заступника керівника Офісу Президента.

Також склав присягу на вірність українському народові при здійсненні своїх повноважень новий член ЦВК Юрій Буглак.

"Згідно зі статтею 217 закону "Про Регламент Верховної Ради України" та статтею 8 закону "Про Центральну виборчу комісію", члени Центральної виборчої комісії перед вступом на посаду складають присягу перед Верховною Радою України. До складання присяги запрошується Буглак Юрій Олександрович", - сказав спікер.

У свою чергу Буглак присягнув при здійсненні повноважень дотримуватися Конституції та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним і неупередженим у вирішенні питань, які належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та їхнього права на участь у референдумі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня вніс до парламенту подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.

Своє подання президент, зокрема, мотивував тим, що під час здійснення реєстрації кандидатів на вибори ЦВК нібито діяла упереджено і всупереч принципам, визначеним виборчим законодавством. У поданні також зазначається, що 28 рішень ЦВК були скасовані судами.

Верховна Рада 13 вересня ухвалила постанову "Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії".

3 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив сканкопію подання президента про призначення 17 нових членів ЦВК. Серед них 12 представників від фракції "Слуга народу", 2 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу".

Напередодні Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував призначити поданих президентом кандидатів на посади членів ЦВК.

У п'ятницю, 4 жовтня, Верховна Ради призначила 17 нових членів Центральної виборчої комісії.

Так, новими членами ЦВК стали Оксана Боярчук (кандидатура від фракції "Слуга народу"), Юрій Буглак ("Європейська солідарність"), Олена Гатаулліна ("Слуга народу"), Андрій Гевко ("Голос"), Вікторія Глущенко ("Батьківщина), Віталій Грень ("Слуга народу"), Олег Діденко ("Слуга народу), Сергій Дубовик ("Опозиційна платформа - За життя"), Андрій Євстігнєєв ("Слуга народу"), Ірина Єфремова ("Слуга народу"), Олександра Кармаза ("Слуга народу"), Павло Любченко ("Слуга народу"), Юрій Мірошниченко ("Опозиційна платформа - За життя"), Володимир Перепелюк ("Слуга народу"), Віталій Плукар ("Слуга народу"), Сергій Постівий ("Слуга народу"), Юрій Фрицький ("Слуга народу").