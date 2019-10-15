Разумков відкрив ранкову Раду, у залі — 365 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту у вівторок, 15 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове пленарне засідання оголошую відкритим”, — сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 365 народних депутатів.

Засідання Верховної Ради / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Згідно з порядком денним, під час ранкового пленарного засідання новопризначений член Центральної виборчої комісії Юрій Бурлак має скласти присягу перед парламентом. Також присягу на вірність українському народові має скласти новий народний депутат. Скоріше за все, ним буде Олександр Копиленко, обраний за списом "Слуги народу" та зареєстрований ЦВК 5 жовтня.

Окрім того, у вівторок Рада планує розглянути у другому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до "Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України" (1035-2), "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів" (1036-1), "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом" (1044-1), а також блок економічних питань.