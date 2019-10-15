Рада цього тижня відійде від "турборежиму" — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент цього тижня відійде від "турборежиму", але зауважив, що це не вплине на якість роботи.

Про це Разумков заявив під час засідання погоджувальної ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом, я сподіваюсь, що на цьому тижні, в тому числі, прислухаючись до Прем'єр-міністра, завершимо "турборежим", перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для інших вертикалей влади, для впровадження реформ. І ми будемо працювати трошки в іншому режимі. Це не означає, що ми будемо працювати повільніше, чи це якось вплине на якість нашої роботи, але все ж таки, ми будемо відходити від турборежиму", - сказав Голова ВР.

Разумков також зауважив, що минулого пленарного тижня Верховна Рада розглянула 41 питання порядку денного, 24 проєкти закону було ухвалено в цілому і чотири законопроєкти було ухвалено в першому читанні.

Спікер нагадав, що у п'ятницю, 18 жовтня, у парламенті відбудеться година запитань до уряду.

Разумков також запропонував заслухати пропозиції голів фракцій та визначити тематику, щодо якої пройде година запитань до уряду та якої стосуватимуться запитання нардепів до урядовців.