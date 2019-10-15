Рада цього тижня відійде від "турборежиму" — Разумков
Про це Разумков заявив під час засідання погоджувальної ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Загалом, я сподіваюсь, що на цьому тижні, в тому числі, прислухаючись до Прем'єр-міністра, завершимо "турборежим", перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для інших вертикалей влади, для впровадження реформ. І ми будемо працювати трошки в іншому режимі. Це не означає, що ми будемо працювати повільніше, чи це якось вплине на якість нашої роботи, але все ж таки, ми будемо відходити від турборежиму", - сказав Голова ВР.
Разумков також зауважив, що минулого пленарного тижня Верховна Рада розглянула 41 питання порядку денного, 24 проєкти закону було ухвалено в цілому і чотири законопроєкти було ухвалено в першому читанні.
Спікер нагадав, що у п'ятницю, 18 жовтня, у парламенті відбудеться година запитань до уряду.
Разумков також запропонував заслухати пропозиції голів фракцій та визначити тематику, щодо якої пройде година запитань до уряду та якої стосуватимуться запитання нардепів до урядовців.