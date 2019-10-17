Рада може ухвалити в жовтні закон про покарання за незаконне збагачення

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні президентський законопроєкт про повернення покарання за незаконне збагачення наступного пленарного тижня, який триватиме з 28 жовтня по 1 листопада.

Про це політик сказав у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є пакет законопроєктів, внутрішня назва яких «Боротьба з олігархами» (№1209 і 1210), там дуже багато спротиву, і от коли ми з «олігархами» закінчимо, тоді перейдемо до незаконного збагачення. Завтра ми точно не зможемо за нього взятися, наступний тиждень – це робота на округах, і от через тиждень, наступного пленарного тижня, зможемо розглядати законопроєкт про незаконне збагачення», - зазначив Арахамія.

Читайте також: Рада створила ТСК з питань відновлення територіальної цілісності України

Як повідомляв Укрінформ, 11 вересня ВР ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і покарання за набуття таких активів".