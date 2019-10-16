Разумков доручив зібрати комітет для призначення представника ВР у КСУ

Голова ВР Дмитро Разумков доручив терміново провести засідання профільного комітету для розгляду проєктів постанов про призначення народного депутата від фракції "Слуга народу" Ольги Совгирі постійним представником ВР у КСУ.

Про це Разумков оголосив під час ранкового засідання парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, нам необхідно сьогодні розглянути проєкт постанови №2265 "Про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні" та "№2266 "Про призначення Совгирі Ольги Володимирівни на посаду постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України". Саме тому звертаюся з проханням провести комітет і терміново розглянути ці проєкти постанови та надати Верховній Раді висновки щодо них", - сказав спікер.

Разумков запропонував провести засідання комітету сьогодні, в середу о 12 годині, щоб парламент зміг включити ці питання до порядку денного засідання і розглянути його в цей же день, 16 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня Комітет Верховної Ради з питань правової політики визначив назви і предмети відання шести підкомітетів, а також обрав їхніх голів. Зокрема, Ольга Совгиря стала головою підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права.