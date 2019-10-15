Разумков про перезавантаження Конституційного Суду: Зараз це неможливо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не вбачає на сьогодні шляхів для перезавантаження Конституційного Суду.

Про це спікер сказав на брифінгу, коментуючи ситуацію з поновленням на посаді судді і голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Думаю, що зараз це неможливо, оскільки було рішення суду і він (Шевчук - ред.) був поновлений на роботі, а проведення будь-яких дій з обранням нового Конституційного Суду неможливі. Тому будемо дивитися, як розвиватимуться події", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду.

14 травня поточного року судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18.

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Шевчук назвав своє звільнення "політичним замовленням".

Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.

17 вересня поточного року, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.