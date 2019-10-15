Шевчук приніс у КС заяву про поновлення на посаді

Станіслав Шевчук приніс до Конституційного Суду заяву про поновлення його на посаді судді та голови на підставі рішення Окружного адмінсуду столиці.

Про це повідомив Укрінформу співрозмовник у суді.

“Станіслав Шевчук приніс заяву про поновлення його на посаді судді і голови суду на підставі рішення Окружного адмінсуду Києва”, - повідомив співрозмовник агентства.

Наразі заяву передали у канцелярію Конституційного суду.

У подальшому голова суду Олександр Тупицький має скликати спеціальне пленарне засідання КС, на якому судді розглянуть заяву і ухвалять рішення, задовольнити її чи ні.

“Голова КС прийме рішення про скликання спеціального засідання. Якщо будуть голоси серед суддів про поновлення Шевчука, то таке рішення буде прийнято”, - пояснив співрозмовник.

“Окружний адміністративний суд зобов’язав Конституційний суд поновити Шевчука. Оскільки рішення про його звільнення приймалося колегіально, то і рішення про його поновлення теж прийматиметься колегіально”, - додав він.

Читайте також: Шевчук вимагає від КСУ негайно поновити його на посаді судді

Як повідомлялося, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення звільненого Станіслава Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду.

14 травня судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18-ти.

Шевчук назвав своє звільнення "політичним замовленням".

Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.

17 вересня, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.