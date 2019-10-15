Шевчук приніс у КС заяву про поновлення на посаді
Про це повідомив Укрінформу співрозмовник у суді.
“Станіслав Шевчук приніс заяву про поновлення його на посаді судді і голови суду на підставі рішення Окружного адмінсуду Києва”, - повідомив співрозмовник агентства.
Наразі заяву передали у канцелярію Конституційного суду.
У подальшому голова суду Олександр Тупицький має скликати спеціальне пленарне засідання КС, на якому судді розглянуть заяву і ухвалять рішення, задовольнити її чи ні.
“Голова КС прийме рішення про скликання спеціального засідання. Якщо будуть голоси серед суддів про поновлення Шевчука, то таке рішення буде прийнято”, - пояснив співрозмовник.
“Окружний адміністративний суд зобов’язав Конституційний суд поновити Шевчука. Оскільки рішення про його звільнення приймалося колегіально, то і рішення про його поновлення теж прийматиметься колегіально”, - додав він.
Як повідомлялося, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення звільненого Станіслава Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду.
14 травня судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18-ти.
Шевчук назвав своє звільнення "політичним замовленням".
Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.
17 вересня, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.