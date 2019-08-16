В Офісі Президента стверджують, що Зеленський є головним райтером своїх промов

Президент Володимир Зеленський є головним райтером своїх промов.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента з гуманітарних питань Юрій Костюк в інтерв'ю Громадському.

Відповідаючи на запитання, хто допомагає главі держави із написанням промов, він сказав: “У нас є таке вузьке коло креативних людей. Головний у нас райтер, насправді, Президент”.

Зокрема, за словами Костюка, в інавгураційній промові “дуже багато є думок і таких знахідок особисто Президента”.

Водночас він назвав “спільним” текст звернення Зеленського до українців та президента РФ Володимира Путіна щодо анонсованого телемосту між українським телеканалом NewsOne і "Росія24".

“Це спільне було. В нас немає такої схеми, що прийшов я, приніс три сторінки тексту, і Президент це просто прочитав і потім сказав”, — уточнив заступник керівника Офісу Президента.

При цьому він наголосив, що “ключові, важливі, масштабні звернення, якщо це не спонтанне — обговорюються”.

“В нас є також і Сергій Шефір, який працював у “Студії “Квартал 95”, я, який працював у “Студії “Квартал 95”. Часто ми обговорюємо певні речі, і потім якось формується”, — зазначив він.