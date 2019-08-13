Бородянський підтвердив, що є претендентом на пост міністра гуманітарної політики

“Так, є розмови про це, але жодних домовленостей немає, тому що це ж Кабмін формується. Але розмови такі в нас є”, — сказав Бородянський.

При цьому, оцінюючи ймовірність того, що він може очолити міністерство гуманітарної політики, Бородянський зазначив: “Узагалі, будь-який громадянин, який по закону відповідає цій позиції, може її зайняти”.

Також радник Зеленського відповів на запитання про те, яким є його бачення діяльності міністерства у разі, якщо він очолить це відомство.

“Урядом прийнята програма, яка визначає, як повинні працювати міністерства, чим вони повинні займатися, чим повинні займатися спеціальні інститути як от Інститут книги, Український культурний фонд, ця програма вже реалізується. І мені здається, вона дає добрі результати. І я вважаю, це правильний шлях. Щодо решти — давайте дочекаємося якихось рішень”, — прокоментував він.

Водночас, за словами Бородянського, наразі він “разом із чиновниками і депутатами” працює над розробкою гуманітарної стратегії, яка має бути завершена за кілька місяців.

“Ми зробили платформу, на базі якої даємо відповіді про політику держави щодо гуманітарної сфери. За якийсь час ми завершимо цю роботу. Думаю, ця робота займе три-чотири місяці мінімум”, — уточнив він.

Як повідомлялося, новообраний народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв повідомив в інтерв’ю «Детектору медіа» про те, що Бородянський може очолити міністерство гуманітарної політики, яке планують створити на базі міністерств культури, молоді та спорту й інформаційної політики.