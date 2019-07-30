Біденко прокоментував ідею об'єднати МІП з іншими міністерствами

Пропозиція об'єднати Міністерство інформаційної політики, Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту в один орган виконавчої влади має на меті реформу за функціональним принципом.

Про це на прес-конференції в Укрінформі сказав державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

"Мова йде в першу чергу про глобальну реформу виконавчої гілки влади. Мова йде про велику реформу, про зменшення кількості міністерств до 10-12 всього, про об’єднання і по суті реформу за функціональним принципом. Про це йде мова досить давно, років з 10 вже говориться, що час закінчувати з галузевими міністерствами, і працювати виключно міністерствами наднаціональними", - сказав Артем Біденко.

За його словами об’єднання таких напрямків у виконавчій владі як інформаційна політика, культура, спорт дасть можливість об’єднати ресурси і використовувати їх з більшою ефективністю.

"Те що стосується нашої сфери, назвемо це умовно міністерством гуманітарної політики, чи міністерством з питань просування спорту, туризму, комунікацій, або ще багато різних назв може бути. Це для того, щоб поєднати всі ресурси, які існують в країні в державних органах влади у сфері гуманітарній. Це стосується і виробництва фільмів, виробництва документального кіно і соціальної реклами і так далі. Поєднати ці ресурси і більш ефективно їх використовувати. Різниця, як насправді це буде називатися, якою формою буде ця реорганізація, немає. Головне, щоб була підтримка національного продукту", - пояснив Біденко.

Як повідомляв Укрінформ, в партії "Слуга народу" допустили об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в одне відомство.