В Україні можуть створити об'єднане міністерство з гуманітарної політики - заступник глави ОП

У новому українському уряді може бути створено одне Міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

Про це сказав заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія - йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді та спорту, інформаційної політики", - заявив він.

Тимошенко зазначив, що інформаційна політика "не може існувати сама по собі".

"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика і може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати лише верхній кубик. Гуманітарна політика - це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми думаємо, що необхідно об'єднати ці міністерства", - пояснив він.

Як повідомлялося, раніше кандидат у народні депутати від партії “Слуга народу”, генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко заявляв, що політсила розглядає можливість обʼєднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в одне відомство.

Президент Володимир Зеленський підтримав цю ідею. За його словами, нова структура з’явиться найближчим часом, коли буде новий уряд.