У Мін'юсті заявили, що реєстром корупціонерів з лютого опікується НАЗК

Реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з лютого веде і наповнює Національне агентство з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

“Відповідно до статті 59 Закону України «Про запобігання корупції» відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що до початку ведення Нацагентством цього реєстру повноваження щодо забезпечення його ведення було покладено на Мін’юст.

“1 лютого 2019 року Міністерством юстиції та Національним агентством відповідно до спільного наказу від 16 січня 2019 року № 140/5/4/19 "Про передачу нематеріального активу – бази даних" підписано Акт приймання-передачі нематеріального активу – бази даних "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення", - наголосили у Мін'юсті.

Таким чином, підкреслили у відомстві, з 4 лютого Національним агентством започатковано ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Тож віднині запити щодо проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посади, що передбачає зайняття відповідального або особливого відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, наказів про накладання або зняття дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення, отримання інформаційних довідок за зверненнями фізичних осіб (уповноважених ними осіб) слід адресувати НАЗК.

Раніше платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot поінформувала про те, що Міністерство юстиції з 25 червня припинило публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.

Водночас у НАЗК на запит Opendatabot повідомили, що процес створення сайту з реєстром корупціонерів перебуває на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників.