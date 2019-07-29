В Україні закрили реєстр корупціонерів - Opendatabot
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.
"Починаючи з 14 серпня 2018-го року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисячі корупціонерів.
В Opendatabot відмітили, що наразі Національне агентство з протидії корупції працює над створенням сайту з реєстром корупціонерів, проте цей реєстр не є відкритим, а тому дані звідти неможливо обробити автоматично.
"На наш запит у НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою", - наголосили в Opendatabot.