Президент заявив про викриття ще однієї корупційної схеми в оборонці

"Ви чули гучну історію з корупцією в державному концерні "Укроборонпром". На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, протягом п'яти років діяльності попередньої влади спецекспортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 млн доларів США на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - сказав Зеленський.

Він констатував, що "корупція у нас процвітає, і дійсно у дуже величезних масштабах", і додав, що хотів би нагадати корупціонерам, що "це все народні гроші".