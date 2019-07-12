У РНБО заявляють про “жахливу ситуацію” на Житомирському бронетанковому

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос відвідав Житомирський бронетанковий завод і побачив, що підприємство знаходиться у жахливому стані.

Про це він написав у Фейсбуці.

“Працював на Житомирському бронетанковому заводі. Ситуація жахлива. Нинішнє керівництво підприємства довело виробництво до занепаду. Спроможності заводу дозволяють випускати для Збройних сил України техніку в великих обсягах ту, що саме потрібна нашим підрозділам, але так не є. Люди, які працюють на заводі мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим відношенням та політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції та рівня заробітної плати співробітників заводу”, - розповів він.

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За словами Кривоноса, на 12 липня запланована зустріч з керівництвом Укроборонпрому щодо ситуації, яка склалася на підприємстві.