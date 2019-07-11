В Укроборонпромі підтвердили інформацію про призначення Абромавічуса

У прес-службі державного концерну “Укроборонпром” підтвердили інформацію щодо призначення на посаду голови наглядової ради концерну екс-міністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У відомстві зазначили, що додаткова інформація для громадськості найближчим часом буде оприлюднена на сайті концерну.

Як повідомлялось, 10 липня 2019 року відбулось засідання оновленої наглядової ради “Укроборонпрому”, під час якого Айвараса Абромавічуса обрано головою наглядової ради.

12 червня 2019 року своїм указом Президент України Володимир Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради державного концерну Укроборонпром.