Укроборонпром буде збережений, але реформований - Данилюк

Держконцерн «Укроборонпром» має бути збережений, однак потрібно забезпечити його нормальне корпоративне управління.

Про це в інтерв'ю виданню «Лівий берег» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

«Щодо Укроборонпрому багато ідей. Ми маємо забезпечити нормальне корпоративне управління, для цього має бути сильна наглядова рада і професійний менеджмент... Ще важливий момент - реформа має проходити із залученням громадських працівників, обов'язково. Тому що стільки негативу накопичилося в цій сфері, що ніхто не буде вірити, що можливі реальні перетворення», - заявив Данилюк.

Читайте також: Зеленський провів нараду РНБО щодо розкрадань в Укроборонпромі

Він пообіцяв залучати як українських фахівців, так і західних консультантів. «І такі експерти вже є - ми фіналізуємо переговори з американцями. Вони хочуть нам допомогти, тому що потужні армія і ВПК - це питання виживання України», - зазначив голова РНБО.