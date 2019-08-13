Україна має план “Б” у разі припинення Росією транзиту газу - Данилюк

Україна має план “Б” у разі припинення Росією транзиту газу - Данилюк

Укрінформ
На випадок припинення Російською Федерацією транзиту газу до Європи, Україна має план “Б”.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю ВВС News Україна.

“Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б"”, - наголосив очільник Радбезу.

Водночас від нагадав, що 1 січня спливає термін транзитного контракту з Росією і після формування нового уряду та призначення нового міністра енергетики перемовини щодо вирішення цього питання продовжаться.

Данилюк підкреслив, що питання енергетичної безпеки є пріоритетним для керівництва держави.

“Перше РНБО, яке скликав Президент, стосувалося саме питань енергетичної безпеки. І зараз, коли ми розробляємо стратегію нацбезпеки, основну увагу ми приділяємо і питанням енергетичної безпеки”, - наголосив Данилюк.

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Відповідаючи на питання чи виживе Україна без транзиту російського газу, Данилюк відповів: “Звичайно, ми виживемо. Спитайте на вулиці про це людей. Але це ж не тільки питання виживання, це питання розвитку країни”.

За його словами, транзит газу важливий для країни як в контексті отримання коштів за нього, так і розвитку ГТС та можливості залучення інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

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