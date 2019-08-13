Данилюк назвав обрання Медведчука в Раду загрозою нацбезпеці

Обрання голови політсили "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука до Верховної Ради України є загрозою нацбезпеці України, оскільки політик має чітку прокремлівську позицію.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк в інтерв'ю ВВС News Україна, відповідаючи на питання, чи вбачає він загрозу нацбезпеці у тому, що Медведчук пройшов до парламенту.

“Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загроза? Так, це загроза. Але врешті-решт його обрали депутатом, Україна - демократична держава, тому треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті”, - вважає Данилюк.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).