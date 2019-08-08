Посада віцеспікера: Разумков не голосуватиме за Медведчука і Порошенка

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляє, що не голосуватиме за кандидатури Віктора Медведчука і Петра Порошенка, якщо їх політсили висунуть на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна.

"Я буду виходити з того, які кандидатури будуть запропоновані опозиційними політичними силами... Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду... Петро Порошенко? Я особисто за цю кандидатуру голосувати не буду", - зазначив Разумков.

При цьому він зауважив, що опозиція може запропонувати різні кандидатури на цю посаду, тоді відбудеться голосування, і якась політсила, що буде в опозиції, отримає це крісло.

Позиція ж "Слуги народу", за словами Разумкова, залежатиме від того, яку кандидатуру запропонує опозиція.

Як повідомлялося, Разумков у інтерв'ю одному зі ЗМІ заявив, що кандидатуру на посаду віцеспікера Верховної Ради має запропонувати опозиція.