В уряді Джонсона запевнили: Британія продовжить підтримувати Україну у боротьбі з РФ

Уряд Великої Британії й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив новопризначений британський міністр у справах Європи Крістофер Пінчер у відео, яке опубліковане у Twitter.

“Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії”, - сказав він.

За словами Пінчера, Британія також обстоюватиме мирне врегулювання кризи у Венесуелі та продовжить підтримувати країни Західних Балкан.