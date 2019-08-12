В уряді Джонсона запевнили: Британія продовжить підтримувати Україну у боротьбі з РФ
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Укрінформ
Уряд Великої Британії й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією.
Про це заявив новопризначений британський міністр у справах Європи Крістофер Пінчер у відео, яке опубліковане у Twitter.
“Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії”, - сказав він.
As Minister for Europe and the Americas at the @foreignoffice , I’m looking forward to continuing to work with our international friends on many important global issues. pic.twitter.com/DnNabSgl89— Christopher Pincher (@ChrisPincher) 12 серпня 2019 р.
За словами Пінчера, Британія також обстоюватиме мирне врегулювання кризи у Венесуелі та продовжить підтримувати країни Західних Балкан.