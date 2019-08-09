Британські винищувачі двічі перехопили військові літаки РФ

Як зазначається, спочатку винищувач Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager вилетіли з шотландської бази Лоссімут для спостереження за двома російськими бомбардувальниками «Ведмідь» (Ту-95), які наблизилися до британського повітряного простору.

Удруге винищувачі Typhoon, розгорнуті НАТО для патрулювання балтійського авіапростору, вилетіли з бази Амарі, щоб перехопити російський бомбардувальник Ту-95 та два винищувачі Су-27, що пролітали поблизу повітряного простору Естонії.

«Щодня деякі держави мають намір тиснути на міжнародні норми та випробовувати рішучість Великої Британії. Загрози міжнародним нормам є на багатьох фронтах», - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Як повідомлялося раніше, Винищувачі Військово-повітряних сил (ВПС) Великої Британії типу RAF Typhoon за 5 й 6 серпня перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.