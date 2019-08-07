Британські винищувачі за два дні перехопили п'ять військових літаків РФ над Балтикою

Винищувачі Військово-повітряних сил (ВПС) Великої Британії типу RAF Typhoon за 5 й 6 серпня перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.

Про це повідомляється у пресрелізі британського відомства.

“RAF Typhoon перехопили п'ять російських військових літаків за два дні — чотири у понеділок 5 серпня й один у вівторок”, - йдеться у пресрелізі.

Як повідомили у ВПС, у понеділок були перехоплені російський транспортний літак Ан-26, бомбардувальник Ту-142 та два винищувачі Су-27Б, які його супроводжували.

А у вівторок британські винищувачі перехопили російський Ту-134А-4, що летів близько до повітряного простору Естонії.

Як повідомлялося 6 серпня, винищувачі НАТО минулого тижня 14 разів піднімалися у повітря для супроводу російських військових літаків, що летіли у міжнародному повітряному просторі над Балтикою.