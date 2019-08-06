Винищувачі НАТО за тиждень 14 разів піднімались через “сушки” РФ над Балтикою

Винищувачі НАТО минулого тижня 14 разів піднімалися у повітря для супроводу російських військових літаків, що летіли у міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Зокрема, патрулю НАТО довелося супроводжувати російські винищувачі Су-24, Су-27 і транспортний Ан-26, а також патрульний літак Іл-38, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Уточнюється, що у п'ятницю деякі з цих літаків брали участь у навчаннях: вони піднялися в повітря у Калінінградській області та повернулися назад.

Більшість літаків летіли з відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.

Як зазначається, найчастіше винищувачі союзників піднімалися в повітря у п'ятницю - чотири рази, у середу та четвер - тричі, у понеділок - двічі, у вівторок та неділю - по одному разу.

Натівська місія повітряної поліції у країнах Балтії здійснюється з авіабаз, що знаходяться у Литві та Естонії.