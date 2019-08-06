Винищувачі НАТО за тиждень 14 разів піднімались через “сушки” РФ над Балтикою

Винищувачі НАТО за тиждень 14 разів піднімались через “сушки” РФ над Балтикою

Укрінформ
Винищувачі НАТО минулого тижня 14 разів піднімалися у повітря для супроводу російських військових літаків, що летіли у міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Зокрема, патрулю НАТО довелося супроводжувати російські винищувачі Су-24, Су-27 і транспортний Ан-26, а також патрульний літак Іл-38, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Уточнюється, що у п'ятницю деякі з цих літаків брали участь у навчаннях: вони піднялися в повітря у Калінінградській області та повернулися назад.

Більшість літаків летіли з відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.

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Як зазначається, найчастіше винищувачі союзників піднімалися в повітря у п'ятницю - чотири рази, у середу та четвер - тричі, у понеділок - двічі, у вівторок та неділю - по одному разу.

Натівська місія повітряної поліції у країнах Балтії здійснюється з авіабаз, що знаходяться у Литві та Естонії.

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