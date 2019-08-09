Франція не розглядає розширення нормандського формату — МЗС

У Франції наразі не розглядають питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

Так, за словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.

«Франція прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона активно бере участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером», — уточнили в МЗС країни.

Раніше заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.

Нагадаємо: 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.