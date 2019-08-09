Франція не розглядає розширення нормандського формату — МЗС
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.
Так, за словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.
«Франція прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона активно бере участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером», — уточнили в МЗС країни.
Раніше заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.
Нагадаємо: 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.