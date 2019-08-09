Держдеп прокоментував розширення нормандського формату
Про це повідомляє Голос Америки.
"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - заявив Кент.
Він зазначив також, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.
Нагадаємо: 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.