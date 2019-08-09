Держдеп прокоментував розширення нормандського формату

Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - заявив Кент.

Він зазначив також, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.

Нагадаємо: 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.