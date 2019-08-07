Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" терміново зібратися

"Президент України Володимир Зеленський... поінформував свого французького колегу про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу. Глава держави зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною... Президент України закликав лідерів країн "нормандської четвірки" терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі, Зеленський поінформував Макрона про свою розмову з президентом РФ Путіним сьогодні вранці, під час якої закликав до виконання зобов’язань щодо припинення вогню, повернення моряків та інших полонених.

"Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін.

Він додав, що зв’яжеться з президентом РФ Путіним та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу", - зазначили у пресслужбі Президента України.