Зеленський і Путін домовилися про можливу "нормандську зустріч” лідерів країн
Про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами телефонної розмови Зеленського і Путіна.
"Йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, Президент України акцентував важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.
Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців.
"Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного", - акцентували у пресслужбі.
Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.
Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.