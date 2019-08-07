Зеленський і Путін домовилися про можливу "нормандську зустріч” лідерів країн

Президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату.

Про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами телефонної розмови Зеленського і Путіна.

"Йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у пресслужбі, Президент України акцентував важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців.

"Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного", - акцентували у пресслужбі.

Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.

Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.