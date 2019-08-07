Зеленський телефоном поговорив із Путіним

"Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу, терміново йому подзвонив і сказав, що це нас не наближує до миру, я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили убивство наших людей", - поінформував Зеленський.

Він додав, що також порушував питання повернення українських полонених, необхідності скоротити терміни будівництва мосту у Станиці Луганській та інші.

За словами Зеленського, розмова була довгою, і про її деталі буде повідомлено у пресрелізі, який незабаром буде оприлюднено.

"Всі говорять, що хочуть миру, але, окрім слів, ми повинні рухатися дуже швидкими кроками. Сьогодні перший дзвінок був президентові Російської Федерації, другий дзвінок у мене буде вже в Туреччині президенту Макрону", - сказав глава держави.

Він також повідомив, що намагатиметься терміново зв'язатися з канцлером ФРН Ангелою Меркель, щоб зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" відбулась не до кінця року, а якнайшвидше.

Водночас Зеленський відмовився відповідати на запитання журналістів щодо змісту сьогоднішньої наради з силовиками, пославшись на конфіденційність інформації, яку надала розвідка.

"Є інформацію, яку я не можу сказати. Ми вирішили з військовими, з розвідкою, що ми не будемо її коментувати" - сказав Президент.

Читайте також: Зеленський проводить нараду через загострення ситуації на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.