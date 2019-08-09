Зеленський сьогодні проведе нараду щодо переїзду Офісу Президента

В Офісі Президента 9 серпня планується нарада з главою держави Володимиром Зеленським з приводу переїзду ОПУ в іншу будівлю, розглядається кілька можливих варіантів.

Про це повідомив в інтерв'ю Liga.net заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко, відповідаючи на питання, як йдуть справи з переїздом Офісу Президента до Українського дому, оскільки до кінця року залишилося не так вже й багато часу.

"У нас виникли деякі складності ... Там є технічні складності по самій будівлі, і не тільки щодо Українського дому. Український дім - це один з варіантів ... У нас завтра (9 серпня - ред.) буде нарада з Президентом з цього приводу (переїзду ОПУ - ред.) ", - сказав він.

На питання, чи розглядає ОПУ як варіант для Офісу Президента КВЦ "Парковий", Тимошенко відповів, що його розглядали "у тому числі". "Там є цілий список. Не два (варіанти - ред.)", - зазначив він.

При цьому Тимошенко уточнив, що всі варіанти переїзду розглядаються в межах центру Києва.

Разом з тим він підкреслив, що в Офісі Президента "є велика ідея розвантажити Київ від урядового кварталу". "Але ми не хочемо витрачати на це державні гроші. Ми намагаємося розглянути варіант з інвесторами, продажем цих будівель", - сказав Тимошенко.

Відповідаючи на питання, чи може статися так, що в результаті такого розвантаження на Банковій з'явиться торгово-розважальний центр, Тимошенко зазначив, що такого не буде, оскільки це історична будівля. "Ні. Це історична будівля. Ніхто не збирається зносити адміністрацію і будувати тут торговий центр", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс Президента планував переїзд з вулиці Банкової до Українського дому на Європейській площі в Києві.

24 травня Тимошенко заявив, що команда Зеленського планує переїзд в цьому році.