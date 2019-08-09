Єврокомісія готує “відповідь” на видачу паспортів Росії жителям Донбасу — ЗМІ

У Євросоюзі розробляють "єдині рекомендації" щодо "ідентифікації та можливого невизнання" паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України, підконтрольних російським окупантам.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, наданій DW.

Ці рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві. Настанови також стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з паспортами РФ. У заяві речника ЄС нагадується, що невизнання паспортів перебуває у компетенції кожної держави-члена Євросоюзу.

Як повідомлялося, 20 червня глави держав і урядів ЄС висловили "надзвичайне занепокоєння" з приводу квітневого указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів мешканцям ОРДЛО. На саміті ЄС наголосили, що такий крок "суперечить духу та цілям" Мінських домовленостей. Тоді ж Європейська Рада заявила про готовність розглянути подальші заходи, включно з невизнанням таких російських паспортів.

24 квітня Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу.