Невизнання Естонією російської паспортизації Донбасу є серйозним тиском на РФ - МінТОТ

Рішення Естонії не визнавати видані на Донбасі російські паспорти є серйозним ударом для Росії.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) у Facebook.

"Серйозним ударом для РФ на підтримку України стало рішення Естонії не визнавати паспорти, видані Росією жителям Луганської та Донецької областей України...Про це свідчить коментар Посольства РФ в Естонії щодо "фактичного приєднання естонської влади до гуманітарної блокади Донбасу", - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ наголошують, що коментар РФ є "черговою маніпулятивною заявою російських дипломатів, яка не відповідає дійсності".

"Естонія постійно підтримує Україну та допомагає українському населенню, яке вимушене жити в окупації. Про це свідчать суми коштів, наданих Естонією для допомоги українському населенню в рамках Плану гуманітарного реагування. Такий план щороку складається агентствами ООН та гуманітарними організаціями за координації Управління ООН з Координації гуманітарних питань (UN OCHA) та МТОТ, і охоплює як підконтрольні, так і тимчасово окуповані території та передбачає забезпечення гуманітарних потреб цивільного населення, включаючи охорону здоров'я, водозабезпечення, гігієну, освіту, продовольчу безпеку, засоби до існування, захист тощо", - додають у міністерстві.

Крім того нагадують, що протягом 2014-2019 років Естонія надала агентствам ООН та МКЧХ щонайменше 15,5 млн грн на фінансування заходів з надання гуманітарної допомоги українському населенню через збройну агресію РФ на сході України.

Як повідомлялося 5 серпня, Міністерство закордонних справ Естонії ухвалило рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані після 24 квітня жителям Донецької та Луганської областей у разі, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

Посольство Росії в Таллінні висловило жаль з приводу цього рішення МЗС Естонії. Також у посольстві РФ заявили, що "фактичне приєднання естонської влади до гуманітарної блокади Донбасу, вже понад 5 років позбавленого державних і банківських послуг, соціальної підтримки, охорони здоров'я, освіти та зв'язку, не сприяє поліпшенню ситуації на південному сході України".