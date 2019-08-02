Росія роздала на Донбасі понад 13 тисяч паспортів - Матіос

На даний момент значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю Радіо НВ.

Документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб, підкреслив він.

«У нас є повна картина, нами зараз - в процесі слідства - встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької і Луганської областей - це великі цифри. ...На даний момент ми фактично володіємо ситуацією по більше 13 тисячах осіб - значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування», - повідомив Матіос.

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють в законний спосіб, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Як повідомлялося, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей.

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У відповідь Україна звернулася до Ради безпеки ООН. Офіційний Київ вважає, що цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою безпеки Мінським домовленостям.

Пізніше Путін заявив, що в уряді Росії думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям «ЛНР» і «ДНР», а й усім українцям.

14 червня в Ростовській області почалася видача російських паспортів жителям Донбасу.

Вже 17 липня Путін розширив категорії громадян України, які можуть отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Зокрема, згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати не лише українці, які проживали в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.