ФСБ влаштувала додаткові перевірки для паспортизації жителів ОРДЛО

Федеральна служба безпеки Росії ввела додаткові перевірки перед видачею російських паспортів жителям ОРДЛО.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"Деякі працівники Федеральної служби безпеки пишуть доповідні записки всередині системи ФСБ про те, що вони вбачають у видачі російських паспортів членам незаконних збройних формувань з окупованих територій небезпеку вже тепер для російського суспільства. Тому зараз ввели додаткові перевірки. Тобто спочатку говорили, що "ми вам повидаємо паспорти", а тепер обмежили", - сказав Черниш.

Він також зауважив, що перші люди, які отримували паспорти – це так звані "функціонери" окупаційних адміністрацій і їх треба прив’язувати до окупаційних адміністрацій російськими паспортами.