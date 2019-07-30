ФСБ влаштувала додаткові перевірки для паспортизації жителів ОРДЛО

ФСБ влаштувала додаткові перевірки для паспортизації жителів ОРДЛО

Укрінформ
Федеральна служба безпеки Росії ввела додаткові перевірки перед видачею російських паспортів жителям ОРДЛО.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"Деякі працівники Федеральної служби безпеки пишуть доповідні записки всередині системи ФСБ про те, що вони вбачають у видачі російських паспортів членам незаконних збройних формувань з окупованих територій небезпеку вже тепер для російського суспільства. Тому зараз ввели додаткові перевірки. Тобто спочатку говорили, що "ми вам повидаємо паспорти", а тепер обмежили", - сказав Черниш.

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Він також зауважив, що перші люди, які отримували паспорти – це так звані "функціонери" окупаційних адміністрацій і їх треба прив’язувати до окупаційних адміністрацій російськими паспортами.

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