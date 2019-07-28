ОБСЄ: Бойовики знову перешкоджали місії пересуватись в ОРДЛО

Бойовики російських окупаційних військ відмовили патрулям СММ ОБСЄ у проїзді на блокпостах біля Верхньошироківське та Кремінець на окупованій Донеччині.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 26 липня 2019 року.

"На блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) у двох випадках озброєний член збройних формувань знову відмовляв команді Місії у проїзді, посилаючись у першому випадку на "проведення робіт із розмінування", - йдеться у звіті.

Поруч з цим, на блокпості, розташованому на південній околиці н.п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька), вісім бойовиків відмовили патрулю СММ у проїзді на південь до автошляху Н15, посилаючись на "проведення комплексу спецзаходів", повідомили в СММ.

Крім того, 23 липня, коли спостерігачі ОБСЄ уточнювали повідомлення про пошкодження житлового будинку в н. п. Нова Мар’ївка (непідконтрольний урядові, 64 км на південь від Донецька), один з бойовиків наказав патрулю Місії залишити цей район, посилаючись на проведення "комплексу спецзаходів".