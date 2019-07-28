Місія ОБСЄ нарахувала 5 вибухів на Донеччині, ще 21 - на Луганщині

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 26 вибухів на Донбасі, 5 з яких сталися у Донецькій області та 21– у Луганській.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 26 липня 2019 року.

У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом зафіксувавши менше вибухів (5), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (11 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано приблизно за 0,3–1 км на південь від камери СММ на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) та в районах на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя).

"У Луганській області Місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, більше вибухів (21), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху", - повідомили в СММ.

Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на східно-південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).