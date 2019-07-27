ОБСЄ зафіксувала на Донеччині 11 вибухів, на Луганщині - жодного

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 25 липня у Донецькій області 11 вибухів, у Луганській – жодного.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла на 25 липня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (11), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано 32 вибухи", - йдеться у повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів, зафіксовано в районах на схід від Авдіївки (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька), на північ від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), а також на захід від н. п. Крута Балка (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Донецька).

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зареєстровано три вибухи", - повідомили в СММ.

Фото: ОБСЄ