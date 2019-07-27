ОБСЄ зафіксувала на Донеччині 11 вибухів, на Луганщині - жодного

ОБСЄ зафіксувала на Донеччині 11 вибухів, на Луганщині - жодного

Звіт
Укрінформ
Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 25 липня у Донецькій області 11 вибухів, у Луганській – жодного.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла на 25 липня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (11), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано 32 вибухи", - йдеться у повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів, зафіксовано в районах на схід від Авдіївки (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька), на північ від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), а також на захід від н. п. Крута Балка (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Донецька).

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"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зареєстровано три вибухи", - повідомили в СММ.

Фото: ОБСЄ

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