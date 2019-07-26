Бойовики наносять напис "СЦКК" вже й на транспорт – ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала поблизу ділянки розведення сил в районі Станиці Луганської на окупованій частині Луганщини транспортний засіб із написом "СЦКК".

Про це повідомляється в опублікованому у п’ятницю звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 25 липня.

"За межами ділянки розведення камера СММ, установлена поблизу пам'ятника князю Ігорю (непідконтрольний урядові, 15 км на північний схід від Луганська), зафіксувала транспортний засіб із написом "СЦКК" на капоті та з обох сторін. Зафіксовано, що транспортний засіб перевозив понад 50 попереджувальних знаків про мінну небезпеку", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що 25 липня команда СММ знову бачила "щонайменше 8 членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між колишньою передовою позицією і блокпостом збройних формувань на ділянці розведення біля Станиці Луганської.

Як повідомлялося, Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та РФ, які призначили для спільного керування ним по одному з представників. До складу СЦКК увійшли офіцери ЗСУ та ЗС Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей.

У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в одноособовому порядку вийшли зі СЦКК, після чого залишили Україну.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована раніше місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Цимбалюк зазначив, що РФ безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури - і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.