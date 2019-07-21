Біля Станиці досі перебувають бойовики з пов’язками СЦКК

Спостерігачі ОБСЄ 18 та 19 липня вкотре фіксували в зоні розведення сил біля Станиці Луганської бойовиків з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК".

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

"18 липня члени патруля СММ бачили білий бронеавтомобіль (“Козак”; за оцінкою, Державної служби України з надзвичайних ситуацій), який проїжджав через КПВВ північніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північ від Луганська) та рухався у південному напрямку. За межами ділянки розведення, за 200 м на південь від КПВВ, спостерігачі бачили шістьох людей, які виконували роботи з розмінування. Команда місії також бачила двох членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК"), які стояли на південній частині зруйнованого мосту", - йдеться у звіті.

Зазначається, що 19 липня у межах ділянки розведення, приблизно за 120 м від КПВВ, спостерігачі бачили п'ятьох неозброєних військовослужбовців ЗСУ, які встановлювали дротове загородження у полі на захід від дороги, що веде до мосту біля Станиці Луганської.

"Команда СММ також бачила п'ятьох членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК") поряд із південною частиною зруйнованого мосту", - додали в місії.

Як відомо, Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та РФ, які призначили по одному із представників для спільного керування ним. До складу СЦКК ввійшли офіцери ЗСУ та ЗС Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в одноосібному порядку вийшли зі СЦКК, після чого залишили Україну.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована раніше місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Цимбалюк зазначив, що РФ односторонньо і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури - і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.