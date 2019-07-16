ОБСЄ знову бачила окупантів з пов’язками СЦКК біля Станиці Луганської

Спостерігачі СММ ОБСЄ 13 та 14 липня знову спостерігали бойовиків російських окупаційних сил з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" на ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганській.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"13 і 14 липня на ділянці між колишньою передовою позицією збройних формувань і їхнім блокпостом на південь від мосту команда СММ бачила 4 членів збройних формувань з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК", - йдеться у звіті.

Як відомо, Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та РФ, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК. До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та ЗС Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в одноосібному порядку залишили СЦКК, після чого вони залишили Україну.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована раніше місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Цимбалюк зазначив, що РФ односторонньо і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури — і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.