Біля Станиці знову зʼявилися бойовики з пов’язками СЦКК

У межах ділянки розведення в районі Станиці Луганської спостерігачі ОБСЄ 6 липня вкотре зафіксували чотирьох бойовиків російських окупаційних сил з блакитною нарукавною пов'язкою з написом "СЦКК".

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Між колишньою передовою позицією збройних формувань на південь від мосту в Станиці Луганській та блокпостом збройних формувань, розташованим південніше мосту, члени патруля Місії бачили принаймні чотирьох членів збройних формувань (у кожного з них була блакитна нарукавна пов'язка з написом "СЦКК")", - ідеться у звіті.

Крім того, 7 липня між колишньою передовою позицією бойовиків на південь від мосту в Станиці Луганській та їхнім нинішнім блокпостом спостерігачі бачили п'ятьох членів незаконних збройних формувань - і в чотирьох із них були такі самі пов'язки з написами "СЦКК".

Як повідомляв Укрінформ, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована раніше спостерігачами на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Цимбалюк зазначив, що РФ безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури - і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.