Люди з пов'язками "СЦКК" біля Станиці є спробою узаконити присутність Росії — Цимбалюк

Чоловіки у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксовані місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В останньому щоденному звіті СММ ОБСЄ йшлося про дев'ять чоловіків у військовій формі, які незаконно носили голубі пов'язки з написом "СЦКК". Це не що інше, як груба спроба легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування, оскільки на сьогодні лише українська частина СЦКК виконує свої обов'язки на місцях. Російська Федерація односторонньо і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури. Ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх", - заявив він.

Представник України наголосив, що російська сторона продовжує порушувати положення Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил.

"СММ зафіксувала російську військову присутність в районі розмежування біля Станиці Луганської, у тому числі на передових позиціях збройних формувань Російської Федерації. Це явне порушення пункту 8 вказаного документа, який чітко передбачає заборону військової присутності в районі розмежування за винятком української частини Спільного центру з контролю та координації", - зазначив український дипломат.

Поруч з цим, Цимбалюк вказав на те, що українська сторона виявила в районі розмежування сил присутність представників так званого міністерства державної безпеки російської окупаційної адміністрації в Луганській області: "Вони були одягнуті в цивільну форму одягу та активно працювали серед місцевого населення в цілях пропаганди та шпигунства".

Раніше у звіті СММ ОБСЄ повідомлялося, що 29 і 30 червня "на передовій позиції збройних формувань (яка не була демонтована) південніше дерев'яних конструкцій, встановлених над зруйнованою частиною мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили двох чоловіків в одязі військового типу з блакитними нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" російською та англійською мовами".

Крім того, за даними місії, "29 червня на ділянці розведення біля блокпоста збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській члени патруля СММ бачили близько 10 чоловіків в одязі військового типу з аналогічними описаними вище блакитними нарукавними пов'язками".

Як відомо, у грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну. Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. З того часу на Донбасі діяла лише українська сторона СЦКК.